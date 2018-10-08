Первый шаг к победе? CAS встал на сторону российской бобслеистки

Источник: РИА "Новости"

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, чья проба на Олимпиаде в Пхенчхане дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, может приступить к тренировкам. Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял с нее временное отстранение, наложенное Международной федерацией бобслея и скелетона.

Радоваться рано

Что решение CAS означает на практике? Только то, что теперь Надежда Сергеева может приступить к полноценным тренировкам и готовиться к новому сезону.

— Поздравлять с победой, увы, пока рано. CAS всего лишь снял временное отстранение со спортсменки. Надежда Сергеева может полноценно тренироваться. Мы ждем окончательного вердикта CAS по этому делу, расследование продолжается, — сказал «СЭ» адвокат спортсменки Артем Пацев.

Сама Сергеева также подтвердила, что извещена о снятии временного отстранения, но к словам адвоката больше ничего добавить не может.

Говорить сейчас о полной победе действительно рано. Но первый шаг к ней сделан. Во всяком случае, судьи CAS не нашли достаточных оснований, чтобы оставить решение IBSF о временном отстранении в силе.

Напомним, что Международная федерация в апреле намеревалась наложить на россиянку четырехлетнюю дисквалификацию, но в итоге достигла с Сергеевой соглашения о временном отстранении от тренировок и соревнований до завершения расследование. Артем Пацев добился снятия этого отстранения. Следующим шагом может быть оправдательный вердикт. А может быть и совсем иное решение CAS.

Чисто организационная безалаберность

Проба, взятая у Надежды Сергеевой 18 февраля 2018 года в корейском Пхенчхане, показала наличие запрещенного триметазидина, который используется для укрепления сердечной мышцы. При этом взятая 13 февраля в том же Пхенчхане проба была абсолютно чистой.

На Олимпиаде Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в женских двойках, но их результат после сообщения о положительной пробе был аннулирован, олимпийская аккредитация у спортсменки была отобрана.

Сергеева и в Пхенчхане, и после возвращения в Россию утверждала, что не имеет ни малейшего понятия о том, как этот препарат попал в ее организм. Федерация бобслея России встала на сторону спортсменки.

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, напротив, назвал ее единственной виновницей того, что произошло. Более того, Уйба рассказал историю о том, что Сергеева вообще попала на Олимпиаду по ошибке, поскольку у нее проблемы с сердцем, а препарат ей могла дать мама, которая работает в кардиологическом центре в Кемерово.

— Мы ее не допустили по заболеванию сердца, мы дали сведения, а Минспорт уже закрыл базу, и ее включили в сборную. Теперь мы этот момент отработали, теперь не проскочит ни одна… Она уехала недопущенная, а ей для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение.

Но она же была не допущена, конечно, мы не могли и терапевтическое исключение ей дать. Чисто такая организационная безалаберность с нашей стороны и со стороны Минспорта.

У меня все кипит в душе

Надежда Сергеева слова Владимира Уйбы опровергла. В подробном интервью «СЭ» она рассказала, что допуск на Олимпиаду она получила, но потом оказалось, что в ФМБА справка от спортивного аритмолога была якобы потеряна.

— В деревне полностью обыскали мою комнату, проверили все таблетки, косметичку, вещи… Естественно, ничего подозрительного не нашли. Мне говорили: «Выйди к прессе, скажи, что ночью стало плохо с сердцем и ты выпила таблетку». Я была в шоке, это же полный бред, никаких таблеток я не пила!

У меня все кипит в душе. Возмущена: какое право имеет человек давать интервью, где нет обо мне вообще ни слова правды? Меня убивают, например, слова, что триметазидин был мне необходим. Якобы у меня так все плохо с сердцем, что я еле до Пхенчхана доползла. И ладно бы Уйба говорил только обо мне, но он еще и впутал в историю маму.

Но самое страшное было даже не в этих фразах, а в том, что Надежда Сергеева потеряла всякую веру в справедливость со стороны ФМБА.

— Я хочу выступать до следующих Олимпийских игр. Но очень переживаю, что, если даже нынешняя история закончится по справедливости, ФМБА теперь будет мне всячески вставлять палки в колеса и вообще не допустит до выступлений.

Правда, завершения истории еще нужно дождаться.