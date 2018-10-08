Бобслеист Воевода был признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в манипуляциях с
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бобслеист Алексей Воевода был признан виновным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне в манипуляциях с
Воевода оказался в числе 11 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено судом на пропуск одних Игр в Пхёнчхане. Из этих спортсменов мотивировочную часть получил только партнер Воеводы по команде Александр Зубков. В число 11 спортсменов также входят бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.
По информации ТАСС, CAS вынес мотивировочное решение по делу Воеводы 11 июля, а в конце сентября с этим документом была ознакомлена адвокатская контора, занимающаяся защитой спортсмена.
Как следует из материалов суда, доказательств свидетелей и экспертов было достаточно для того, чтобы признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи. Суд пришел к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна. Кроме того, на пробе, взятой после соревнований двоек 17 февраля 2014 года, найдены одна
Эксперты провели анализ пробы B и обнаружили завышенный уровень соли в моче, который не соответствует нормальным физиологическим показателям. При этом в документе отмечается, что сам Воевода не смог объяснить, каким образом уровень соли мог оказаться завышенным.
Победные результаты Зубкова и Воеводы с Игр в Сочи были аннулированы, так как CAS признал наличие факта нарушения антидопинговых правил указанными спортсменами.