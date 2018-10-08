CAS предоставил мотивировки по делам всех отстраненных от ОИ-2018 бобслеистов

Ранее в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть решения CAS по бобслеисту Алексею Воеводе, который был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Воевода оказался в числе 11 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено судом на пропуск одних Игр в Пхёнчхане. Из числа этих спортсменов мотивировочную часть получил только партнер Воеводы по команде Александр Зубков. В число 11 спортсменов также входят бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.

«Адвокаты 27 сентября получили мотивировочные решения не только по Воеводе, но и по Касьянову, Хузину и Пушкареву, — сказал Зубков. — До 18 октября, как я понимаю, они должны принять решение о своих дальнейших действиях, если говорить про действующих спортсменов, то в настоящее время идут активные консультации с юристами. Алексей Воевода, чья мотивировочная часть идентична моей, уже давно завершил свою карьеру в спорте, и я не в курсе его дальнейших действий. Но у него есть еще время на обжалование, о чем он неоднократно говорил в своих интервью».