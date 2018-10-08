CAS: Запрещенное вещество, вероятно, попало в организм Сергеевой через зараженный продукт
ТАСС, 8 октября. Запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в
ТАСС, 8 октября. Запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в
Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее
В релизе суда отмечается, что Сергеева оспорила решение о временном отстранении, ссылаясь на правила Международной федерации бобслея и скелетона, согласно которым временное отстранение может быть снято, если спортсмен докажет, что запрещенное вещество попало в организм через зараженный продукт. 5 октября CAS снял временное отстранение с Сергеевой, так как наличие в
Также сообщается, что CAS продолжает работу по этому делу, чтобы определить возможные санкции в отношении спортсменки.