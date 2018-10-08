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14:55 (мск), источник: ТАСС

CAS: Запрещенное вещество, вероятно, попало в организм Сергеевой через зараженный продукт

ТАСС, 8 октября. Запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятой во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, могло попасть в организм спортсменки через зараженный продукт, в связи с чем было принято решение об отмене ее временного отстранения. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин). CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Ранее об отмене временного отстранения сообщил ТАСС юрист Артем Пацев.

В релизе суда отмечается, что Сергеева оспорила решение о временном отстранении, ссылаясь на правила Международной федерации бобслея и скелетона, согласно которым временное отстранение может быть снято, если спортсмен докажет, что запрещенное вещество попало в организм через зараженный продукт. 5 октября CAS снял временное отстранение с Сергеевой, так как наличие в допинг-пробе запрещенного вещества, вероятно, является результатом применения зараженного продукта.

Также сообщается, что CAS продолжает работу по этому делу, чтобы определить возможные санкции в отношении спортсменки.

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