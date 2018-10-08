Воевода может подать иск в Европейский суд по правам человека в связи с решением CAS

Ранее в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть решения CAS по Воеводе, который был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«За всю историю обжалований решений CAS в Федеральном суде Швейцарии было вынесено всего два положительных решения, — отметил Алексеев. — Но мы считаем, что решение CAS является незаконным и необоснованным, оно в том числе нарушает права человека и Европейскую конвенцию о защите прав человека. В настоящее время мы рассматриваем возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека на основании вышеуказанной конвенции».

Федеральный суд может отменить решение CAS только в случае нарушения последним процедурных вопросов и не оценивает по существу состоятельность доказательной базы, представленной Международным олимпийским комитетом и комиссией Дениса Освальда.

«В настоящее время у Ассоциации юристов России формируется пул наших коммуникаторов в Европейском суде по правам человека. Именно по разрешению такого рода спортивных споров, связанных с дискриминацией наших атлетов. Это произошло, в том числе, и с Воеводой», — подчеркнул собеседник ТАСС.

«Есть основания сомневаться в объективности расследования»

«Вы должны понимать, что нарушены были международные процедуры, поскольку изучение вопроса о вскрытии и исследования проб проходили без участия наших представителей, — продолжил Алексеев. — Это дает нам основания сомневаться в объективности выводов, которые сделала соответствующая комиссия (комиссия Дениса Освальда — прим. ТАСС). А CAS пошел ей навстречу».

Собеседник ТАСС напомнил, что во время расследования усматриваются случаи фальсификации.