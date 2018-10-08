Воевода может подать иск в Европейский суд по правам человека в связи с решением CAS

Ранее в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть решения CAS по Воеводе, который был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
«За всю историю обжалований решений CAS в Федеральном суде Швейцарии было вынесено всего два положительных решения, — отметил Алексеев. — Но мы считаем, что решение CAS является незаконным и необоснованным, оно в том числе нарушает права человека и Европейскую конвенцию о защите прав человека. В настоящее время мы рассматриваем возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека на основании вышеуказанной конвенции».
Федеральный суд может отменить решение CAS только в случае нарушения последним процедурных вопросов и не оценивает по существу состоятельность доказательной базы, представленной Международным олимпийским комитетом и комиссией Дениса Освальда.
«В настоящее время у Ассоциации юристов России формируется пул наших коммуникаторов в Европейском суде по правам человека. Именно по разрешению такого рода спортивных споров, связанных с дискриминацией наших атлетов. Это произошло, в том числе, и с Воеводой», — подчеркнул собеседник ТАСС.
«Вы должны понимать, что нарушены были международные процедуры, поскольку изучение вопроса о вскрытии и исследования проб проходили без участия наших представителей, — продолжил Алексеев. — Это дает нам основания сомневаться в объективности выводов, которые сделала соответствующая комиссия (комиссия Дениса Освальда — прим. ТАСС). А CAS пошел ей навстречу».
Собеседник ТАСС напомнил, что во время расследования усматриваются случаи фальсификации.
«Так, как следует из официального экспертного заключения была подделана подпись Воеводы на его протоколе, разнятся даты взятия допинг-проб. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что суд не исследовал всесторонне и объективно все обстоятельства и вынес поверхностное решение в отношении Воеводы только лишь на основании недоказанных выводов Макларена и Родченкова. Таким образом нарушено право на объективное разбирательство, налицо — дискриминация спортсмена. Все это охватывается Европейской конвенцией о защите прав человека», — заключил Алексеев.