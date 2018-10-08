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18:49 (мск), источник: ТАСС

Российский тренер Олег Демченко возглавил сборную Южной Кореи по санному спорту

ТАСС, 8 октября. Россиянин Олег Демченко стал главным тренером сборной Южной Кореи по санному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта со ссылкой на свои источники.

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Источник: РИА "Новости"

На этом посту Олег Демченко сменит немца Штеффена Сартора, под руководством которого сборная Южной Кореи выступала на домашних зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Натурализованная немка Айлин Фриш заняла восьмое место в соревнованиях женщин, Чо Джон Мён и Парк Чин Ён заняли девятое место в соревнованиях двоек. В эстафете южнокорейские саночники стали девятыми. Сартор вернется в Германию и будет работать региональным тренером в Альтенберге.

Олег Демченко работал в тренерском штабе сборной России. Он был механиком национальный команды и личным тренером Виктории Демченко, которая приходится ему племянницей. Саночница сборной России является медалисткой этапа Кубка мира — 2016 в Сочи. 44-летний Олег Демченко также является братом старшего тренера сборной России трехкратного призера Олимпийских игр Альберта Демченко.

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