Российский тренер Олег Демченко возглавил сборную Южной Кореи по санному спорту
ТАСС, 8 октября. Россиянин Олег Демченко стал главным тренером сборной Южной Кореи по санному спорту. Об этом сообщает
ТАСС, 8 октября. Россиянин Олег Демченко стал главным тренером сборной Южной Кореи по санному спорту. Об этом сообщает
На этом посту Олег Демченко сменит немца Штеффена Сартора, под руководством которого сборная Южной Кореи выступала на домашних зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Натурализованная немка Айлин Фриш заняла восьмое место в соревнованиях женщин, Чо Джон Мён и Парк Чин Ён заняли девятое место в соревнованиях двоек. В эстафете южнокорейские саночники стали девятыми. Сартор вернется в Германию и будет работать региональным тренером в Альтенберге.
Олег Демченко работал в тренерском штабе сборной России. Он был механиком национальный команды и личным тренером Виктории Демченко, которая приходится ему племянницей. Саночница сборной России является медалисткой этапа Кубка мира — 2016 в Сочи. 44-летний Олег Демченко также является братом старшего тренера сборной России трехкратного призера Олимпийских игр Альберта Демченко.