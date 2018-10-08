Российский тренер Олег Демченко возглавил сборную Южной Кореи по санному спорту

На этом посту Олег Демченко сменит немца Штеффена Сартора, под руководством которого сборная Южной Кореи выступала на домашних зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Натурализованная немка Айлин Фриш заняла восьмое место в соревнованиях женщин, Чо Джон Мён и Парк Чин Ён заняли девятое место в соревнованиях двоек. В эстафете южнокорейские саночники стали девятыми. Сартор вернется в Германию и будет работать региональным тренером в Альтенберге.