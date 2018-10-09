CAS не огласит причины наказания Воеводы до тех пор, пока существует возможность апелляции

В понедельник в распоряжении ТАСС оказалась мотивировочная часть решения CAS по Воеводе, который был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи и лишен золота соревнований.

«Мы подтверждаем, что адвокат Алексея Воеводы получил мотивировочное решение, — заявил сотрудник пресс-службы CAS. — Но пока существует возможность апелляции в Федеральном суде Швейцарии, данное решение не будет опубликовано».