IBSF: Дисквалификация российской бобслеистки Сергеевой истечет 22 октября

Ранее спортивный юрист Артем Пацев сообщил ТАСС, что CAS принял решение снять с россиянки временное отстранение.

В материалах суда, опубликованных IBSF, значится, что CAS все же принял решение заочно отстранить Сергееву на восемь месяцев. Данный срок отстранения был избран на основании того, что спортсменка согласилась с дисквалификацией, но при этом смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через зараженный продукт.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин). CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.