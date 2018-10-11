IBSF: Дисквалификация российской бобслеистки Сергеевой истечет 22 октября
ТАСС, 11 октября. Дисквалификация российской бобслеистки Надежды Сергеевой, чья
ТАСС, 11 октября. Дисквалификация российской бобслеистки Надежды Сергеевой, чья
Ранее спортивный юрист Артем Пацев сообщил ТАСС, что CAS принял решение снять с россиянки временное отстранение.
В материалах суда, опубликованных IBSF, значится, что CAS все же принял решение заочно отстранить Сергееву на восемь месяцев. Данный срок отстранения был избран на основании того, что спортсменка согласилась с дисквалификацией, но при этом смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через зараженный продукт.
Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее
На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом