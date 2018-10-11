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21:38 (мск), источник: ТАСС

IBSF: Дисквалификация российской бобслеистки Сергеевой истечет 22 октября

ТАСС, 11 октября. Дисквалификация российской бобслеистки Надежды Сергеевой, чья допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, дала положительный результат, истечет 22 октября текущего года. Об этом сообщается в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), текст которого приводит пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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Ранее спортивный юрист Артем Пацев сообщил ТАСС, что CAS принял решение снять с россиянки временное отстранение.

В материалах суда, опубликованных IBSF, значится, что CAS все же принял решение заочно отстранить Сергееву на восемь месяцев. Данный срок отстранения был избран на основании того, что спортсменка согласилась с дисквалификацией, но при этом смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через зараженный продукт.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин). CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России. Также положительный результат дала допинг-проба еще одного россиянина, керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего на Играх бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст в паре с Анастасией Брызгаловой. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Слушания по его делу прошли 19 сентября, CAS вынесет решение к концу октября.

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