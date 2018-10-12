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14:45 (мск), источник: ТАСС

Сергеева выступит на октябрьском Кубке России по бобслею, если успешно пройдет медкомиссию

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бобслеистка Надежда Сергеева, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил завершится 22 октября, сможет выступить на Кубке России в случае, если успешно пройдет обязательное для всех спортсменов углубленное медицинское обследование (УМО). Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

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Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда приняла решение наложить на Сергееву, чья допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, дала положительный результат, восьмимесячное наказание, которое истечет 22 октября текущего года. Данный срок отстранения был избран на основании того, что спортсменка согласилась с дисквалификацией, но при этом смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через зараженный продукт.

«Сергеева сможет выступить на Кубке России, который пройдет в Сочи в конце октября, после того, как успешно пройдет обязательное для всех спортсменов УМО», — заметил Чабан.

Кубок России по бобслею и скелетону пройдет на сочинской олимпийской трассе с 21 по 27 октября. По словам главного тренера, по итогам этого турнира будет сформирован состав сборной России по скелетону на первые этапы Кубка мира. «Что касается бобслея, то мы примем решение по составу после контрольных тренировок», — заметил Чабан.

31-летняя Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин). CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в апреле заявил журналистам, что Сергеева выступала на Играх-2018, не имея медицинского допуска ФМБА из-за проблем с сердцем.

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