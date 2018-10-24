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11:53 (мск), источник: ТАСС

Касьянов, Андрианов и Бредихин будут заявлены на первые этапы Кубка мира по бобслею

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею определился с фамилиями пилотов, которые будут заявлены на первые этапы Кубка мира и Кубка Европы. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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Источник: РИА "Новости"

«По результатам контрольных тренировок тренерский совет сборной России по бобслею принял решение по составу на этапы Кубка мира и Кубка Европы, которые будут проходить до Нового года, — заметил Зубков. — На первые этапы Кубка мира будут заявлены Александр Касьянов, Максим Андрианов и Александр Бредихин». Первый этап Кубка мира пройдет с 7 по 9 декабря в латвийской Сигулде.

«Что касается женского состава, то в предварительную заявку попали Надежда Сергеева и Любовь Черных, которые показали лучшие результаты в контрольных тренировках. Не думаю, что Кубок России внесет какие-то коррективы», — добавил глава федерации.

По словам Зубкова, после новогодних праздников состав на этапы Кубка мира и Кубка Европы может претерпеть изменения. «Все будет зависеть от результатов, которые покажут наши спортсмены в ноябре-декабре. Если, допустим, молодой Бредихин не оправдает наши ожидания, то он по решению тренерского совета может быть заменен тем же Алексеем Стульневым или Дмитрием Поповым».

«Критерии отбора в сборную у нас абсолютно прозрачны, они опубликованы на сайте федерации, — заметил собеседник ТАСС. — Пилот, занявший первое место по сумме результатов в двойках и четверках, отбирается напрямую. Обладатели двух последующих путевок определяются решением тренерского совета. У нас первое место в комбинации двоек и четверок заняли сразу два экипажа (Касьянова и Андрианова), поэтому тренерский совет определялся только с третьим пилотом».

«Тренерский совет решил, что третью путевку нужно отдать молодому пилоту, которому нужно дать шанс выступить на этапе Кубка мира. Нам нужно думать на перспективу и давать возможность молодежи развиваться. В ближайший олимпийский цикл мы будем уделять большое внимание подрастающей смене, которая также получит право претендовать на выступление на Играх-2022 в Пекине», — заключил Зубков.

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