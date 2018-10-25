Елена Никитина стала обладательницей Кубка России по скелетону

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы Елена Никитина заняла первое место на Кубке России по скелетону, который с 25 по 26 октября проходит на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.