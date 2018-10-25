Елена Никитина стала обладательницей Кубка России по скелетону
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы Елена Никитина заняла первое место на Кубке России по скелетону, который с 25 по 26 октября проходит на олимпийской
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы Елена Никитина заняла первое место на Кубке России по скелетону, который с 25 по 26 октября проходит на олимпийской
Второе место заняла серебряный призер юниорского ЧМ-2018 Юлия Канакина, третье — Рената Хузина, ставшая второй на прошлогоднем юниорском мировом первенстве.
По итогам Кубка России по скелетону определится состав команды на первые этапы Кубка мира.
26 октября определится обладатель Кубка России по скелетону среди мужчин.