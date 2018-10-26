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11:35 (мск), источник: ТАСС

Серебряный призер ОИ-2018 Трегубов стал обладателем Кубка России по скелетону

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Обладатель серебряной награды Олимпийских игр — 2018 Никита Трегубов занял первое место на Кубке России по скелетону, который проходил на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи с 25 по 26 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

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Источник: РИА "Новости"

Трегубов стал первым, показав по сумме двух заездов результат — 1 минута 52,21 секунды. Второе место занял победитель Олимпиады-2014 Александр Третьяков, уступивший Трегубову 0,05 секунды. Третьим стал Егор Веселов (1.53,14). Другой участник ОИ-2018 Владислав.

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Марченков был дисквалифицирован после первого заезда за перевес.

По итогам Кубка России по скелетону определится состав команды на первые этапы Кубка мира.

Обладательницей женского Кубка России по скелетону стала действующая чемпионка Европы Елена Никитина, занявшая на Играх-2014 третье место.

Никитина и Третьяков не были допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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