Серебряный призер ОИ-2018 Трегубов стал обладателем Кубка России по скелетону

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Обладатель серебряной награды Олимпийских игр — 2018 Никита Трегубов занял первое место на Кубке России по скелетону, который проходил на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи с 25 по 26 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.