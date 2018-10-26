Никитина и Трегубов вошли в состав сборной России по скелетону на этапы Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы, согласно критериям отбора в сборную России на сезон-2018/19, спортсмены, победившие на Кубке России, автоматически получают право выступить на первых этапах Кубка мира. Вторых и третьих номеров сборной страны определит тренерский совет.

В розыгрыше женского Кубка России второе место заняла серебряный призер юниорского ЧМ-2018 Юлия Канакина, третье — Рената Хузина, ставшая второй на прошлогоднем юниорском мировом первенстве. В соревнованиях мужчин вторым был победитель Олимпиады-2014 Александр Третьяков, третьим — Егор Веселов.

Никитина и Третьяков не были допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.