Бобслеисты Касьянов, Хузин и Пушкарев не стали подавать апелляции на решение CAS

Источник: РИА "Новости"

27 сентября адвокаты Касьянова, Пушкарева и Хузина получили мотивировочные части решений CAS, объясняющие причины наказания этих спортсменов. У бобслеистов был месяц, чтобы подать апелляцию на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии.

«Эти спортсмены не стали подавать апелляции на решение CAS. Нет никакого смысла», — сказал Зубков.

27 сентября была получена мотивировочная часть решения CAS еще по одному российскому бобслеисту — Алексею Воеводе, который был лишен золота Игр-2014 вместе с Александром Зубковым. Суд счел убедительными доказательства нарушения антидопинговых правил этими спортсменами, которые получил от комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. Юрист Сергей Алексеев, представляющий интересы Воеводы, сообщил в начале октября ТАСС, что рассматривает возможность обжалования решения CAS в Европейском суде по правам человека.

Cам Зубков еще в конце июня решил не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда оставить в силе решение Международного олимпийского комитета о лишении его золотой медали Игр в Сочи. Президент Федерации бобслея России объяснил тогда ТАСС, что он принял такое решение после длительных консультаций с адвокатами, которые посчитали апелляцию бессмысленным делом. По словам юристов, федеральный суд может опротестовать решение CAS только в случае нарушения последним процедурных вопросов и не оценивает состоятельность доказательной базы, представленной МОК и комиссией Освальда.