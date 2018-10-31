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13:48 (мск), источник: ТАСС

Бобслеисты Касьянов, Хузин и Пушкарев не стали подавать апелляции на решение CAS

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин не стали подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать их результаты, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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Источник: РИА "Новости"

27 сентября адвокаты Касьянова, Пушкарева и Хузина получили мотивировочные части решений CAS, объясняющие причины наказания этих спортсменов. У бобслеистов был месяц, чтобы подать апелляцию на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии.

«Эти спортсмены не стали подавать апелляции на решение CAS. Нет никакого смысла», — сказал Зубков.

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27 сентября была получена мотивировочная часть решения CAS еще по одному российскому бобслеисту — Алексею Воеводе, который был лишен золота Игр-2014 вместе с Александром Зубковым. Суд счел убедительными доказательства нарушения антидопинговых правил этими спортсменами, которые получил от комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. Юрист Сергей Алексеев, представляющий интересы Воеводы, сообщил в начале октября ТАСС, что рассматривает возможность обжалования решения CAS в Европейском суде по правам человека.

Cам Зубков еще в конце июня решил не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда оставить в силе решение Международного олимпийского комитета о лишении его золотой медали Игр в Сочи. Президент Федерации бобслея России объяснил тогда ТАСС, что он принял такое решение после длительных консультаций с адвокатами, которые посчитали апелляцию бессмысленным делом. По словам юристов, федеральный суд может опротестовать решение CAS только в случае нарушения последним процедурных вопросов и не оценивает состоятельность доказательной базы, представленной МОК и комиссией Освальда.

В конце сентября CAS представил мотивировки решений и по трем российским лыжницам: Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, чьи результаты, показанные на Играх-2014, также были аннулированы. Как сказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, эти спортсменки также не подавали апелляции.

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