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14:06 (мск), источник: ТАСС

Батурина и Аравин стали победителями Кубка России по санному спорту

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Екатерина Батурина и Максим Аравин стали победителями Кубка России по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

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Батурина, которая является единственной российской саночницей, выступавшей на Играх-2018, показала по сумме двух заездов результат 1 минута 40,022 секунды. Второе место заняла Виктория Демченко (1.40,081), третье — действующая чемпионка Европы Татьяна Иванова (1.40,431).

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Аравин в соревнованиях мужчин финишировал с результатом 1.43,529. Второе место у Александра Горбацевича (1.43,540), третье — у Семена Павличенко (1.43,607). Четвертое место занял Роман Репилов (1.43,805).

В мужских санях-двойках победил экипаж Всеволод Кашкин/ Константин Коршунов (1.40,141), вторыми стали Владислав Южаков/Юрий Прохоров (1.40,298), третьими — Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов (1.40,553).

В воскресенье в рамках Кубка России пройдут спринтерские заезды.

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