Батурина и Аравин стали победителями Кубка России по санному спорту
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Екатерина Батурина и Максим Аравин стали победителями Кубка России по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Екатерина Батурина и Максим Аравин стали победителями Кубка России по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в
Батурина, которая является единственной российской саночницей, выступавшей на Играх-2018, показала по сумме двух заездов результат 1 минута 40,022 секунды. Второе место заняла Виктория Демченко (1.40,081), третье — действующая чемпионка Европы Татьяна Иванова (1.40,431).
Аравин в соревнованиях мужчин финишировал с результатом 1.43,529. Второе место у Александра Горбацевича (1.43,540), третье — у Семена Павличенко (1.43,607). Четвертое место занял Роман Репилов (1.43,805).
В мужских
В воскресенье в рамках Кубка России пройдут спринтерские заезды.