Определен состав сборной России по санному спорту на четыре этапа Кубка мира

«По результатам Кубка России, который прошел в Сочи, а также с учетом трех контрольных тренировок в Сочи, Лиллехаммере и Сигулде, определился состав сборной для дальнейшей централизованной подготовки и участия в четырех этапах Кубка мира в ноябре-декабре. Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Еккатерина Катникова выступят в соревнованиях на одноместных санях. Также примут участие три мужских экипажа в двухместных санях: Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов», — сказала Бардина.