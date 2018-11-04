Определен состав сборной России на четыре стартовых этапа Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Состав был сформирован по итогам анализа предсезонной подготовки национальной команды и результатам финала Кубка России, прошедшего в Сочи.

В состав сборной для выступления в соревнованиях мужчин вошли Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров. В состав женской команды включены Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова. В двухместных санях на стартовых этапах Кубка мира выступят Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Александр Денисьев/Владислав Антонов.