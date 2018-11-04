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20:49 (мск), источник: Р-Спорт

Определен состав сборной России на четыре стартовых этапа Кубка мира

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Тренерский совет Федерации санного спорта России (ФССР) определил состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт ФССР.

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Источник: РИА "Новости"

Состав был сформирован по итогам анализа предсезонной подготовки национальной команды и результатам финала Кубка России, прошедшего в Сочи.

В состав сборной для выступления в соревнованиях мужчин вошли Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров. В состав женской команды включены Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова. В двухместных санях на стартовых этапах Кубка мира выступят Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Сезон Кубка мира стартует 24 ноября в австрийском Иглсе. Второй и третий этапы пройдут в Канаде — в Уистлере и Калгари, а четвертый — в американском Лейк-Плэсиде.

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