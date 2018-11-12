Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьОТ1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
13.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
13.11
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.11
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз1
Колорадо Эвеланш4
Все события
Фоторепортажи
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
18:35 (мск), источник: ТАСС

Молодой саночник из Пермского края получил тяжелую травму на тренировке в Сочи

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Член молодежной сборной Пермского края по санному спорту получил тяжелую травму при подготовке к Кубку России во время тренировки на санно-бобслейной трассе в Сочи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта Прикамья, спортсмену 13 лет.

Наверх

«Во время тренировочного заезда спортсмен допустил ошибку, сани опрокинулись, он получил тяжелую травму», — сказали в Минспорта.

Как пояснили в ведомстве, подростку на месте была оказана первая медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице с мамой. Специальная комиссия проводит проверку по факту инцидента.

 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
Антонио Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборной сезона в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь