Молодой саночник из Пермского края получил тяжелую травму на тренировке в Сочи

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Член молодежной сборной Пермского края по санному спорту получил тяжелую травму при подготовке к Кубку России во время тренировки на санно-бобслейной трассе в Сочи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта Прикамья, спортсмену 13 лет.