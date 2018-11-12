Молодой саночник из Пермского края получил тяжелую травму на тренировке в Сочи
ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Член молодежной сборной Пермского края по санному спорту получил тяжелую травму при подготовке к Кубку России во время тренировки на
ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Член молодежной сборной Пермского края по санному спорту получил тяжелую травму при подготовке к Кубку России во время тренировки на
«Во время тренировочного заезда спортсмен допустил ошибку, сани опрокинулись, он получил тяжелую травму», — сказали в Минспорта.
Как пояснили в ведомстве, подростку на месте была оказана первая медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице с мамой. Специальная комиссия проводит проверку по факту инцидента.