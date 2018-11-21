Суд разрешил Зубкову, уличенному в допинге, оставить себе медали Сочи

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.