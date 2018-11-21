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19:31 (мск), источник: Р-Спорт

Суд разрешил Зубкову, уличенному в допинге, оставить себе медали Сочи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей Олимпийских игр в Сочи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу “Александр Зубков против Международного олимпийского комитета” удовлетворить», — огласил решение судья Ильнар Басыров.

Зубков в иске настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит «публичному порядку РФ».

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.

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