МОК потребует от Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи

Источник: РИА "Новости"

В среду Московский городской суд отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года.

«Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», — сообщили в пресс-службе.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS позднее смягчил наказание, сократив отстранение до пропуска одних Игр — в южнокорейском Пхёнчхане.