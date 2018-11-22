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16:39 (мск), источник: ТАСС

МОК потребует от Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпийских играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Московский городской суд отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года.

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«Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», — сообщили в пресс-службе.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS позднее смягчил наказание, сократив отстранение до пропуска одних Игр — в южнокорейском Пхёнчхане.

Зубков является серебряным призером Олимпиады 2006 года в Турине в четверках и обладателем бронзовой медали Игр-2010 в Ванкувере в двойках, четырехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

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