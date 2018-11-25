Саночник Горбацевич стал вторым в спринте на этапе КМ в Австрии
ТАСС, 25 ноября. Россиянин Александр Горбацевич занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке.
ТАСС, 25 ноября. Россиянин Александр Горбацевич занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке.
Отставание 24-летнего россиянина от победителя составило 0,030 секунды. Первое место занял австриец Вольфганг Киндль, показавший время 32,560 секунды, третьим стал немец Феликс Лох (+0,101). Россиянин Семен Павличенко занял девятое место (+0,172), Роман Репилов — 11-е (+0,179), Степан Федоров — 12-е (+0,195).
Следующий этап пройдет с 30 ноября по 1 декабря в канадском Уистлере.