Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 2 декабря. Сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в канадском Уистлере.