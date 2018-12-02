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01:04 (мск), источник: ТАСС

Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 2 декабря. Сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в канадском Уистлере.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали результат 2 минуты 4,124 секунды. Второе место заняла сборная Германии (отставание 0,090 секунды), третьими стали канадцы (+0,289).

Следующий этап Кубка мира пройдет 7—8 декабря в Калгари.

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