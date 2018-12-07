ОКР выступил на стороне МОК и CAS в споре с Зубковым. Почему?

Источник: Советский спорт

ЧЕМПИОН ИЛИ НЕТ?

21 ноября РИА Новости сообщило, что Московский городской суд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей Олимпийских игр в Сочи. Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу Александр Зубков против Международного олимпийского комитета удовлетворить, огласил решение судья Ильнар Басыров такой текст сообщения передало агентство.

В тот же день сам Зубков заявил, что сохранил статус олимпийского чемпиона на территории Российской Федерации. Такую формулировку приводило агентство ТАСС (Для меня в первую очередь важен мой статус олимпийского чемпиона на территории Российской Федерации. Это самая главная награда, которой я добился чистым спортом, выиграв олимпийские медали для страны, цитировало Зубкова государственное информационное агентство), и именно она стала причиной бурного обсуждения решения Мосгорсуда в соцсетях и в СМИ.

Решения судов состоят из двух частей резолютивной (краткая формулировка типа отклонить исковое заявление) и мотивировочной. Именно в мотивировочной обычно приводится подробное изложение позиций сторон и решения суда. Однако мотивировочная часть всегда публикуется спустя некоторое время (которое может исчисляться неделями) после резолютивной. 21 ноября текст мотивировочной части уже был известен сторонам-участницам, тем не менее СМИ растиражировали со слов Зубкова сообщение, что Мосгорсуд сохранил для него статус олимпийского чемпиона на территории Российской Федерации и, таким образом, отменил решение CAS.

Два дня спустя, 23 ноября, пресс-служба Мосгорсуда объяснила, что имелось в виду в тексте решения судьи Басырова. Зубкову были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил, основанные лишь на предположениях, приводило агентство Р-Спорт слова представителя пресс-службы суда. Коллегия также отмечает, что ни один из свидетелей, включая доктора Родченкова, не утверждает, что он лично видел, как спортсмен передавал чистую мочу подобным образом заранее до начала Игр в Сочи. Фундаментальным правовым началом в Российской Федерации является обязанность стороны, выдвигающей обвинение, либо утверждающей о наличии какого либо нарушения другой стороной обязательства или правовой нормы, доказать наличие такого нарушения. О сохранении звания олимпийского чемпиона не было сказано ни слова.

ЧТО РЕШИЛ МОСГОРСУД?

Мосгорсуд рассматривал лишь один пункт из всего решения CАS, заявил нам юрист Артем Пацев, представлявший интересы Зубкова в суде, а именно ту часть, где говорится о том, что Зубков признан нарушившим антидопинговые правила. Суд постановил: эту часть решения на территории России признавать нельзя. Что касается медалей, дипломов, значков по этим поводам Мосгорсуд никаких решений не принимал и принимать не мог, т.к. МОК заявил на процессе, что еще не обращался за принудительным исполнением на территории России решения CAS в части возврата олимпийской символики.

Ни отменять решение CAS, ни изменять его, ни как-то по-иному трактовать его смысл Мосгорсуд не вправе. Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, на территории государств, подписавших эту конвенцию, должны по умолчанию признаваться решения иностранных третейских судов. Однако Конвенция предоставляет право национальным судам не признавать на территории своих государств те иностранные третейские решения, которые нарушают основополагающие принципы и правила, существующие в этом государстве, включая конституционные (т.е. наиболее важные) права и свободы. В этом случае национальные суды могут рассматривать вопросы о признании или непризнании на территории конкретного государства решения иностранного суда полностью или частично (и надо сказать, государственные суды разных стран довольно часто принимают решения о непризнании на своей территории иностранных третейских решений).

В части решения CAS о признании Зубкова нарушившим антидопинговые правила суд постановил (базируясь, кстати, не на своих размышлениях и не на новых доказательствах, а исключительно на тексте решения CAS), что на территории России невозможно признавать это решение (в части возложения на Зубкова ответственности за некое не определенное даже арбитрами CAS нарушение) в силу нарушения конституционных принципов, поскольку это наказание без вины.

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН МОК?

Информация о решении Мосгорсуда вернее, о той версии его решения, которую озвучивал Зубков быстро распространилась по миру. Можно предполагать, что она не вызвала радости у представителей МОК.

1 декабря в ОКР поступило официальное письмо от МОК. Как сообщается в заявлении ОКР, Олимпийский комитет России получил официальное уведомление от МОК с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 23 апреля 2018 года в связи с постановлением Московского городского суда от 21 ноября 2018 года.

При этом не исключено, что речь идет не об апелляции, а о формальном начале процедуры принудительного исполнения решения в части возврата олимпийской символики, о которой шла речь выше.

Тем не менее, 5 декабря на сайте Олимпийского комитета России появилось Официальное заявление ОКР, в котором говорится, что ОКР подал апелляцию на решение Московского городского суда.

С точки зрения МОК (и именно ее отстаивает ОКР) решения международного спортивного арбитража в принципе находятся за рамками юрисдикции российских судов. Юристы ОКР ссылаются на Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, к которой присоединился еще СССР. В заявлении ОКР также есть пассажи о том, что если российские суды будут отменять решения CAS, и на территории Российской Федерации не будут исполняться положения Олимпийской хартии МОК, то это может привести к дополнительным санкциям против российских спортсменов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Шквала исков от наших дисквалифицированных спортсменов в российские суды ожидать вряд ли стоит: у подавляющего большинства из них есть положительного допинг-пробы, а это доказательство вины. В случае Зубкова есть только предположения и показания свидетеля, но нет доказательств.