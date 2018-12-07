Уйба: Дело Сергеевой говорит о необходимости изменения законодательства в сфере лекарств

Источник: РИА "Новости"

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) ранее приняла решение наложить на Сергееву, чья допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр 2018 года, дала положительный результат, восьмимесячное наказание, которое истекло 22 октября. Данный срок отстранения был избран на основании того, что спортсменка согласилась с дисквалификацией, но при этом смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через зараженный продукт. Ранее адвокат Сергеевой сообщил, что спортсменка намерена подать иск к ФМБА и производителю препарата «Метионин», который содержал вещество, входящее в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Нет, иска никакого нет, мы обсуждаем тему с Сергеевой и ее адвокатом, и вопрос понятный: нужно регулировать законодательство по производству препаратов, чтоб разделять препараты, входящие в перечень WADA и препараты, которые выпускаются по линейке, общие препараты, которые могут приниматься спортсменами без ограничений. Вопрос достаточно острый именно для России, потому что у нас не разделены потоки, то есть на одной линии производится несколько препаратов. И по законодательству, по фармстатье есть разрешительные допуски наличия того или иного препаратов в другой субстанции, но для WADA это не является основанием», — сказал Уйба, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что для WADA, наличие даже минимальной концентрации является нарушением. «Основная идея сейчас отрегулировать законодательство, внутреннее законодательство и разделить потоки по производству субстанции и сделать ее абсолютно чистой», — добавил он.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества (триметазидин). CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.