Бобслеистки Сергеева и Беломестных взяли серебро на этапе Кубка мира в Сигулде

Победу одержали немки Мариама Яманка и Анника Дразек, по сумме двух попыток опередившие россиянок на 0,61 секунду.

Бронзовыми призёрами стали ещё одни представительницы Германии Анна Кёлер и Лиза Софи Герике, отставшие от Сергеевой и Беломестных на 0,21 секунды.

В шаге от пьедестала остановился второй российский экипаж. Любовь Черных/Юлия Егошенко в борьбе за бронзу уступили немкам всего 0,09 секунды.

Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Сигулда, Латвия

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