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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобслеистки Сергеева и Беломестных взяли серебро на этапе Кубка мира в Сигулде

Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который стартовал в Сигулде (Латвия).

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Победу одержали немки Мариама Яманка и Анника Дразек, по сумме двух попыток опередившие россиянок на 0,61 секунду.

Бронзовыми призёрами стали ещё одни представительницы Германии Анна Кёлер и Лиза Софи Герике, отставшие от Сергеевой и Беломестных на 0,21 секунды.

В шаге от пьедестала остановился второй российский экипаж. Любовь Черных/Юлия Егошенко в борьбе за бронзу уступили немкам всего 0,09 секунды.

Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Сигулда, Латвия
Женщины

1. Мариама Яманка / Анника Дразек (Германия) — 1.42,68.
2. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) — 1.43,29.
3. Анна Кёлер / Лиза Софи Герике (Германия) — 1.43,50.
4. Любовь Черных / Юлия Егошенко (Россия) — 1.43,59.

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