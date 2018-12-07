Бобслеистки Сергеева и Беломестных взяли серебро на этапе Кубка мира в Сигулде

Победу одержали немки Мариама Яманка и Анника Дразек, по сумме двух попыток опередившие россиянок на 0,61 секунду.
Бронзовыми призёрами стали ещё одни представительницы Германии Анна Кёлер и Лиза Софи Герике, отставшие от Сергеевой и Беломестных на 0,21 секунды.
В шаге от пьедестала остановился второй российский экипаж. Любовь Черных/Юлия Егошенко в борьбе за бронзу уступили немкам всего 0,09 секунды.
Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Сигулда, Латвия
Женщины
1. Мариама Яманка / Анника Дразек (Германия) — 1.42,68.
2. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) — 1.43,29.
3. Анна Кёлер / Лиза Софи Герике (Германия) — 1.43,50.
4. Любовь Черных / Юлия Егошенко (Россия) — 1.43,59.