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11:15 (мск), источник: ТАСС

Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Калгари.

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Источник: Reuters

Результат Репилова — 1 минута 29,315 секунды. Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (1.29,249). Третье место занял его соотечественник Давид Гляйршер (1.29,370).

Россиянин Максим Аравин стал девятым (1.29,602), Семен Павличенко (1.29,870) — 13-м, Степан Федоров (1.30,050) — 18-м, Александр Горбацевич (1.31,147) — 31-м.

Репилов завоевал на последнем чемпионате мира, прошедшем в 2017 году в Австрии, две серебряные и одну бронзовую награды.

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