Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Калгари.
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Калгари.
Результат Репилова — 1 минута 29,315 секунды. Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (1.29,249). Третье место занял его соотечественник Давид Гляйршер (1.29,370).
Россиянин Максим Аравин стал девятым (1.29,602), Семен Павличенко (1.29,870) — 13-м, Степан Федоров (1.30,050) — 18-м, Александр Горбацевич (1.31,147) — 31-м.
Репилов завоевал на последнем чемпионате мира, прошедшем в 2017 году в Австрии, две серебряные и одну бронзовую награды.