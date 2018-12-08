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13:50 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Трегубов занял первое место на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.

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Источник: РИА "Новости"

Российский спортсмен показал результат 1 минута 41,87 секунды.

Второе место занял латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (отставание 0,37 секунды), третье — южнокореец Юн Сон Бин (+0,53).

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