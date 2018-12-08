Российский скелетонист Трегубов занял первое место на этапе Кубка мира в Латвии
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.
Российский спортсмен показал результат 1 минута 41,87 секунды.
Второе место занял латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (отставание 0,37 секунды), третье — южнокореец Юн Сон Бин (+0,53).