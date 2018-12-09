Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист0
Куньлунь0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Олимпик Д0
Десна0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло0
Фиорентина0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо3
Урал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар3
Леванте2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Биатлон. Биатлон
13:45
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (М)
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Львов
Футбол. Зарубежный
18:15
Уэска
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
10.12
Чикаго Блэкхокс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс3
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава СенаторзОТ2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз2
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзБ4
Нью-Йорк Рейнджерс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» — «Рубин»: травма Ротенберга и гол Чорлуки
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
14:00 (мск), источник: ТАСС

Российская скелетонистка Никитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 9 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам двух заездов 26-летняя спортсменка показала результат 1 минута 45,12 секунды. Второе место заняла канадка Элизабет Майер (отставание 0,30 секунды), третье — немка Тина Херман (+0,48). Россиянка Юлия Канакина заняла седьмое место (+1,18), Рената Хузина стала восьмой (+1,69).

Никитина выиграла четвертый этап в карьере. Ранее на этапе в Сигулде победил российский скелетонист Никита Трегубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками
Украинский боксер Ломаченко впервые объединил чемпионские пояса
У нас лучшая женская сборная за 10 лет. Все решил честный отбор
Логинов упал на последних метрах и упустил победу в Поклюке
Российские юниорки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
«Вашингтон» всухую обыграл «Коламбус», Овечкин набрал два очка
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» в дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь