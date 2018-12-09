Российская скелетонистка Никитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Латвии
ТАСС, 9 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде.
ТАСС, 9 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде.
По итогам двух заездов 26-летняя спортсменка показала результат 1 минута 45,12 секунды. Второе место заняла канадка Элизабет Майер (отставание 0,30 секунды), третье — немка Тина Херман (+0,48). Россиянка Юлия Канакина заняла седьмое место (+1,18), Рената Хузина стала восьмой (+1,69).
Никитина выиграла четвертый этап в карьере. Ранее на этапе в Сигулде победил российский скелетонист Никита Трегубов.
Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.