Русский призер ОИ-2018 выиграл первое золото Кубка мира. Он обыграл хейтера России на его же трассе
Никита Трегубов установил в Латвии рекорд трассы.
Никита Трегубов установил в Латвии рекорд трассы.
Скелетонист Никита Трегубов взял золото на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Этот успех крут по трем причинам.
Прибалтийский спортсмен был одним из самых ярых противников допуска наших атлетов на Игры в Южную Корею.
Дукурс близко к сердцу принимал
«Это больно, потому что я расту, стремлюсь
22 ноября 2017 года МОК отнял у Третьякова звание олимпийского чемпиона за нарушение антидопинговых правил. Золотая медаль должна была перейти к Дукурсу, который неоднократно заявлял о желании ее получить. Однако 1 февраля 2018 года CAS удовлетворил апелляцию Третьякова и вернул ему награду.
Против российского спорта Мартинс вместе со своим братом Томасом выступал еще в 2016 году, когда его сборная объявила бойкот чемпионату мира — 2017 в Сочи
На Играх-2018 Никита Трегубов опередил обоих братьев. Мартинс был четвертым, а Томас — пятым. Наш спортсмен забрал серебро.
Теперь Никита вновь впереди латвийцев. У них дома. Дукурсы живут в Сигулде, а их отец был директором этой
«Я допустил грубую ошибку в первом заезде», — объяснил свое поражение Мартинс.
«На тренировках все было
Кстати, именно с Никитой латвиец на соревнованиях общается без барьеров.
«У меня с Трегубовым хорошие отношения, только подпортились с остальными, но Никита
«С Мартинсом всегда были нормальные отношения. Он, кстати, об этом тоже не раз говорил. Мы стараемся не задевать политические темы, когда общаемся. Каждый — при своей точке зрения. Когда Мартинс остался без медали, мне даже было за него обидно. А остальные — как у них может измениться отношение к нам, когда мы все время отвоевываем у них медали?» — подтверждал Трегубов в интервью Sport24.
В этот
У Никитиной тоже отбирали медаль Олимпиады. Как и Третьяков, она смогла через CAS вернуть себе награду, однако на Игры-2018 ее и Александра так и не допустили.
Скелетон. Кубок мира. Сигулда, Латвия
Мужчины
1. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,87.2. Мартинс Дукурс (Латвия) +0,37. 3. Юн Сун Бин (Южная Корея) +0,53. 4. Александр Третьяков (Россия) +0,55.
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 1.45,12. 2. Элизабет Майер (Канада) +0,30. 3. Тина Херман (Германия) +0,48… 7. Юлия Канакина (Россия) +1,18. 8. Рената Хузина (Россия) +1,69.