Русский призер ОИ-2018 выиграл первое золото Кубка мира. Он обыграл хейтера России на его же трассе

Скелетонист Никита Трегубов взял золото на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Этот успех крут по трем причинам.

Во-первых, 23-летний россиянин впервые победил на турнире такого уровня. Да, у Никиты есть серебро Олимпиады, бронза чемпионата мира, но на этапах Кубка мира он еще не побеждал. Во-вторых, Трегубов установил рекорд трассы в первой из двух своих попыток. А в-третьих, россиянин опередил латвийца Мартинса Дукурса на его же трассе.

Прибалтийский спортсмен был одним из самых ярых противников допуска наших атлетов на Игры в Южную Корею.

Дукурс близко к сердцу принимал допинг-скандал со сборной России. Латвиец был уверен, что хозяева Игр-2014 в Сочи его обворовали. Мартинс тогда выиграл серебро, а россиянин Александр Третьяков — золото.

«Это больно, потому что я расту, стремлюсь чего-то добиться, а другие просто воруют. Поначалу я даже не мог в это поверить. Русские мне говорили: “Как ты можешь верить тому, что пишут?” Но мой ответ был таким: “А почему я должен верить вам?” В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец-то восторжествует, теперь это уже никого не волнует», — говорил латвиец в интервью создателям фильма немецкого телеканала ARD о допинге в России.

22 ноября 2017 года МОК отнял у Третьякова звание олимпийского чемпиона за нарушение антидопинговых правил. Золотая медаль должна была перейти к Дукурсу, который неоднократно заявлял о желании ее получить. Однако 1 февраля 2018 года CAS удовлетворил апелляцию Третьякова и вернул ему награду.

Против российского спорта Мартинс вместе со своим братом Томасом выступал еще в 2016 году, когда его сборная объявила бойкот чемпионату мира — 2017 в Сочи из-за допингового скандала. Турнир в итоге перенесли в немецкий Кенигзее.

На Играх-2018 Никита Трегубов опередил обоих братьев. Мартинс был четвертым, а Томас — пятым. Наш спортсмен забрал серебро.

Теперь Никита вновь впереди латвийцев. У них дома. Дукурсы живут в Сигулде, а их отец был директором этой санно-бобслейной трассы. Но на домашнем треке Мартинс остался вторым (+0,37 от Трегубова), а Томас — шестым (+1,04). Чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков показал четвертый результат (+0,55), бронза у Юн Сун Бина из Южной Кореи (+0,53).

«Я допустил грубую ошибку в первом заезде», — объяснил свое поражение Мартинс.

«На тренировках все было по-другому, на виражах сани идут не так, как надо. Второй заезд уже получился солидным, но Трегубов был далеко впереди. Думаю, что и без моих ошибок его трудно было бы достать. Скорости внизу трассы у него были на порядок выше. Трегубов был объективно сильнее», — цитирует Дукурса Delfi.

Кстати, именно с Никитой латвиец на соревнованиях общается без барьеров.

«У меня с Трегубовым хорошие отношения, только подпортились с остальными, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию», — говорил Дукурс на Играх в Корее.

«С Мартинсом всегда были нормальные отношения. Он, кстати, об этом тоже не раз говорил. Мы стараемся не задевать политические темы, когда общаемся. Каждый — при своей точке зрения. Когда Мартинс остался без медали, мне даже было за него обидно. А остальные — как у них может измениться отношение к нам, когда мы все время отвоевываем у них медали?» — подтверждал Трегубов в интервью Sport24.

В этот уик-энд Россия увезла из Латвии два золота из двух. Бронзовый призер Игр в Сочи Елена Никитина победила на следующий день после золота Трегубова. Второе место заняла Элизабет Майер из Канады (отставание 0,30 сек), третье — представительница Германии Тина Херман (+0,48).

У Никитиной тоже отбирали медаль Олимпиады. Как и Третьяков, она смогла через CAS вернуть себе награду, однако на Игры-2018 ее и Александра так и не допустили.

Скелетон. Кубок мира. Сигулда, Латвия

Мужчины

1. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,87.2. Мартинс Дукурс (Латвия) +0,37. 3. Юн Сун Бин (Южная Корея) +0,53. 4. Александр Третьяков (Россия) +0,55.

Женщины