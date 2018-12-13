IBSF временно отстранила Зубкова за нарушение антидопинговых правил на ОИ в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Также IBSF временно отстранила Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Касьянов, Пушкарев и Хузин получили от IBSF в конце ноября 2017 года временное отстранение, однако независимая дисциплинарная панель IBSF оперативно отменила это решение, и спортсменам тогда не пришлось пропускать этапы Кубка мира.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«На основании обоснованного решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК от 23 ноября 2017 года, IBSF в соответствии с антидопинговым соглашением организации временно отстраняет российских спортсменов и официальных лиц», — говорится в заявлении федерации.

На Играх-2014 Зубков и Воевода завоевали золотые медали в соревнованиях бобов-двоек и четверок. Касьянов дважды занял четвертое место — в двойке с Максимом Белугиным и в четверке с Белугиным, Хузиным и Пушкаревым.