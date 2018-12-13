Тренерский штаб сборной России по бобслею будет бороться за снятие отстранения с Касьянова

Источник: РИА "Новости"

В четверг Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На Играх-2014 Зубков и Воевода завоевали золотые медали в соревнованиях бобов-двоек и четверок. Касьянов дважды занял четвертое место — в двойке с Максимом Белугиным и в четверке с Белугиным, Хузиным и Пушкаревым.

«Нам еще не объявили об этом официально, — сказал Чабан. — Ну, что сказать, ситуация такая же, как и в прошлом году. Будем бороться за них, как боролись за скелетон, в этом плане для нас ничего нового».

Касьянов, Пушкарев и Хузин получили от IBSF в конце ноября 2017 года временное отстранение, однако независимая дисциплинарная панель IBSF оперативно отменила это решение, и спортсменам не пришлось пропускать этапы Кубка мира.