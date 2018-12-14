Никитина сохранила лидерство в общем зачете после двух этапов Кубка мира по скелетону

Источник: РИА "Новости"

Победу на втором этапе, который прошел в немецком Винтерберге, одержала немка Жаклин Лёллинг, по сумме двух заездов показавшая время 1 минута 55,16 секунды. Второй стала немка Тина Херман (отставание 0,67 секунды), третьей — австрийка Янин Флок (+0,70). Никитина проиграла победительнице 0,71 секунды.

Россиянка Юлия Канакина заняла восьмое место (+1,37), Рената Хузина — 17-е (+1,91).

После двух этапов в активе Никитиной 417 очков. Второе место занимает Херман (410), третье — Лёллинг (409).

26-летняя Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза (индивидуальные соревнования) и серебро (смешанная эстафета) чемпионата мира — 2016.