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19:04 (мск), источник: ТАСС

Никитина сохранила лидерство в общем зачете после двух этапов Кубка мира по скелетону

ТАСС, 14 декабря. Россиянка Елена Никитина заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по скелетону, но сохранила лидерство в общем зачете соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Победу на втором этапе, который прошел в немецком Винтерберге, одержала немка Жаклин Лёллинг, по сумме двух заездов показавшая время 1 минута 55,16 секунды. Второй стала немка Тина Херман (отставание 0,67 секунды), третьей — австрийка Янин Флок (+0,70). Никитина проиграла победительнице 0,71 секунды.

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Россиянка Юлия Канакина заняла восьмое место (+1,37), Рената Хузина — 17-е (+1,91).

После двух этапов в активе Никитиной 417 очков. Второе место занимает Херман (410), третье — Лёллинг (409).

26-летняя Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Также в ее активе бронза (индивидуальные соревнования) и серебро (смешанная эстафета) чемпионата мира — 2016.

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится 16 декабря.

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