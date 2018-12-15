МОК потребовал от Воеводы, Труненкова и Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи

Воевода должен вернуть две золотые медали Олимпиады в связи с тем, что в феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать его результаты на Играх в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Негодайло и Труненков изначально тоже были наказаны МОК, однако их суд оправдал полностью.
«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — говорится в сообщении организации.
Ранее МОК потребовал вернуть две золотые медали Сочи от Александра Зубкова, который также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Вместе с Воеводой он завоевал золото в двойках, с Негодайло и Труненковым — в четверках.
В феврале CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые были наказаны МОК за нарушения на Играх в Сочи. В число 11, чьи апелляции были удовлетворены частично (отменено только пожизненное отстранение от Олимпиад), также попали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок. Эти спортсмены в Сочи наград не завоевали.