МОК потребовал от Воеводы, Труненкова и Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Воевода должен вернуть две золотые медали Олимпиады в связи с тем, что в феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать его результаты на Играх в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Негодайло и Труненков изначально тоже были наказаны МОК, однако их суд оправдал полностью.

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«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — говорится в сообщении организации.

Ранее МОК потребовал вернуть две золотые медали Сочи от Александра Зубкова, который также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Вместе с Воеводой он завоевал золото в двойках, с Негодайло и Труненковым — в четверках.