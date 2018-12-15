Сергеева и Беломестных стали пятыми на этапе Кубка мира в Германии
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Винтерберге.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Винтерберге.
Победу одержали немки Штефани Шнайдер и
Сергеева и Беломестных уступили победительницам 0,92 секунды. Еще один российский дуэт Любовь Черных/Юлия Шокшуева стал девятым (+1,35).