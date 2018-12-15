Сергеева и Беломестных стали пятыми на этапе Кубка мира в Германии

Победу одержали немки Штефани Шнайдер и Анн-Кристин Штрак, по итогам двух попыток показавшие время 1 минута 53,57 секунды. Вторым стал другой немецкий дуэт Мариама Яманка/Анника Драцек (отставание — 0,07 секунды). Бронза у американской пары Элана Майерс-Тейлор/Лейк Кваза (+0,08).