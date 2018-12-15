Четверка Линючева стала 3-й на этапе Кубка Европы по бобслею в Кёнигзее
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский экипаж под управлением Ивана Линючева занял третье место в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Кёнигзее.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский экипаж под управлением Ивана Линючева занял третье место в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Кёнигзее.
По сумме двух попыток четверка Линючева с разгоняющими Сергеем Сысоевым, Павлом Травкиным, Дмитрием Захряпиным уступила 0,89 секунды одержавшему победу экипажу канадца Николаса Полониато, который показал время 1 минута 38,81 секунды.
Второй стала немецкая четверка Йонаса Яннуша с отставанием 0,49 секунды.