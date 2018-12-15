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21:36 (мск), источник: ТАСС

Саночник Репилов выиграл золото на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

ТАСС, 15 декабря. Российский саночник Роман Репилов занял первое место на четвертом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух заездов россиянин показал время 1 минута 43,048 секунды. Второе место занял немец Йоханнес Людвиг (1.43,219), третьим стал австриец Райнхард Эггер (1.43,275).

Россиянин Семен Павличенко стал шестым (1.43,420), Александр Горбацевич — 19-м (1.44,386), Степан Федоров — 23-м (1.44,598), Максим Аравин — 24-м (1.44,703).

22-летний Репилов является бронзовым и двукратным серебряным призером чемпионата мира, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Россиянин одержал первую победу в сезоне, он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира.

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