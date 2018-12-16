Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Кьево
Хоккей. Европа
1-й период
Чехия0
Швеция0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Жирона0
Биатлон. Биатлон
идет
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
16:30
Саутгемптон
Арсенал
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Наполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Дженоа
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Филадельфия Флайерз1
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монако
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ2
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ4
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзБ4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ1
Анахайм Дакс2
Все события
Фоторепортажи
10Как на арене «Зенита» готовятся играть в хоккей? Бомбические фото
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
13:52 (мск), источник: Sport24

«Пару недель назад я сидел дома и думал, что все потеряно». Русский вернулся в США и всех порвал

Саночник Роман Репилов провалил старт сезона, но теперь борется за Кубок мира.

Наверх

Роман Репилов — один из самых крутых русских спортсменов в зимних видах спорта на данный момент. Ему всего 22, а он уже взял три медали чемпионатов мира и выиграл общий зачет Кубка мира. Не получилось зажечь только на Олимпиаде. В Пхенчхане Роман допустил грубую ошибку в третьей попытке, которая лишила его места в тройке, и, возможно, даже победы.

«Конечно, я мог выиграть золотую медаль в Пхенчхане. Если я что-то говорю, так и есть. Никогда не пытаюсь создать вокруг себя бурю эмоций, говорю как есть. Меня спросили прямо — я прямо ответил. И считаю так до сих пор», — отрезал Репилов в интервью Sportbox.

 "Грозится опубликовать домашние видео". Жена Кержакова рассказала всё о скандальном разводе
Жена Мамаева: я как в гареме - Паша выбирает между проституткой и мной
«Вашингтон» победил, Овечкин набрал очки в 14-м матче НХЛ подряд
Экс-игрока сборной России обманули на крупную сумму денег
Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от выступлений на КМ
Способен ли «МЮ» отнять очки у «Ливерпуля»?
Биатлонистка Беларуси получила разрешение на выступление за РФ
Женская эстафета на этапе КМ по биатлону (трансляция)
Аршавин: Займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь