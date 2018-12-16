«Пару недель назад я сидел дома и думал, что все потеряно». Русский вернулся в США и всех порвал

Роман Репилов — один из самых крутых русских спортсменов в зимних видах спорта на данный момент. Ему всего 22, а он уже взял три медали чемпионатов мира и выиграл общий зачет Кубка мира. Не получилось зажечь только на Олимпиаде. В Пхенчхане Роман допустил грубую ошибку в третьей попытке, которая лишила его места в тройке, и, возможно, даже победы.