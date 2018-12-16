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20:47 (мск), источник: ТАСС

Саночник Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира, Павличенко — второй

ТАСС, 16 декабря. Российский саночник Роман Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал время 32,554 секунды. Второе место занял еще один россиянин, Семен Павличенко (32,588). Третьим стал немец Йоханнес Людвиг (32,667).

В спринте измерение времени начинается не со старта, а после прохождения спортсменом начального отрезка трассы, победитель определяется по результатам одной попытки.

В субботу 22-летний Репилов выиграл классический заезд на этапе в США. Он является бронзовым и двукратным серебряным призером чемпионата мира, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

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