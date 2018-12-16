Саночник Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира, Павличенко — второй
ТАСС, 16 декабря. Российский саночник Роман Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира в американском
ТАСС, 16 декабря. Российский саночник Роман Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира в американском
Спортсмен показал время 32,554 секунды. Второе место занял еще один россиянин, Семен Павличенко (32,588). Третьим стал немец Йоханнес Людвиг (32,667).
В спринте измерение времени начинается не со старта, а после прохождения спортсменом начального отрезка трассы, победитель определяется по результатам одной попытки.
В субботу 22-летний Репилов выиграл классический заезд на этапе в США. Он является бронзовым и двукратным серебряным призером чемпионата мира, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.