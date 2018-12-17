Гарт: Репилов заслуженно дважды победил на этапе КМ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Две победы Романа Репилова на четвертом этапе Кубке мира в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Две победы Романа Репилова на четвертом этапе Кубке мира в
Репилов в воскресенье дважды финишировал первым в состязаниях на одноместных санях — в основной дисциплине и в спринтерской гонке. Семен Павличенко стал серебряным призером соревнований в спринте. Этап Кубка мира проходил в США
«Роман Репилов — просто молодец, его победы заслуженны, — сказала по телефону Гарт. — Если я не ошибаюсь, у нас раньше один спортсмен не побеждал в двух дисциплинах на одном этапе Кубка мира. И Семен Павличенко выступил хорошо, у нас получился отличный выходной день. Ребята, выступающие на одноместных санях, сейчас находятся в хорошей форме, и мы это видим по результатам выступлений на этапах Кубка мира».
«Девушки тоже показывают неплохие результаты, хотя могли бы выступить лучше, — продолжила собеседница агентства. — Радует то обстоятельство, что теперь не только (лидер команды) Татьяна Иванова стремится к победам, но и другие девушки — Катя Батурина, Катя Катникова, Вика Демченко. Можно сказать, что у нас есть надежда на появление нескольких лидеров в женской сборной».