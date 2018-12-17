Гарт: Репилов заслуженно дважды победил на этапе КМ

Источник: РИА "Новости"

Репилов в воскресенье дважды финишировал первым в состязаниях на одноместных санях — в основной дисциплине и в спринтерской гонке. Семен Павличенко стал серебряным призером соревнований в спринте. Этап Кубка мира проходил в США 15—16 декабря .

«Роман Репилов — просто молодец, его победы заслуженны, — сказала по телефону Гарт. — Если я не ошибаюсь, у нас раньше один спортсмен не побеждал в двух дисциплинах на одном этапе Кубка мира. И Семен Павличенко выступил хорошо, у нас получился отличный выходной день. Ребята, выступающие на одноместных санях, сейчас находятся в хорошей форме, и мы это видим по результатам выступлений на этапах Кубка мира».