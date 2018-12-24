ОКР потребовал передать дело бобслеиста Зубкова в Верховный суд из-за недоверия Мосгорсуду

Источник: РИА "Новости"

«Просим передать дело в Верховный суд для определения дальнейшей подсудности», — сказал представитель ОКР, мотивировав свою просьбу необъективностью Мосгорсуда.

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Мосгорсуд в понедельник рассматривает жалобу ОКР на вынесенное ранее решение об отказе в признании на территории РФ вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

Представитель ОКР в начале заседания заявил отвод судьям Мосгорсуда, заявив также о невозможности собрать в данном суде новый состав судей. Свою просьбу юристы ОКР мотивировали опубликованным ранее пресс-релизом Мосгорсуда, в котором содержались разъяснения принятого решения. «Публикация данного пресс-релиза свидетельствует об оказании давления на состав Мосгорсуда и говорит о невозможности рассматривать дело в данном суде», — заявил представитель ОКР.