Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста Зубкова в Верховный суд

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство представителей Олимпийского комитета России о передаче дела в Верховный суд России оставить без удовлетворения», — огласила решение судья. Также судьи отклонили отвод, заявленный им ОКР, после чего продолжили рассмотрение дела.

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О невозможности рассматривать дело в Мосгорсуде в понедельник заявили представители ОКР. Свою просьбу юристы мотивировали опубликованным пресс-релизом Мосгорсуда, в котором содержались разъяснения принятого ранее решения об отказе в признании на территории РФ вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

Согласно позиции ОКР, публикация данного пресс-релиза свидетельствует об оказании давления на весь состав Мосгорсуда до вступления решения в силу.

В свою очередь представители Зубкова просили суд отклонить отвод и рассмотреть дело.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах.