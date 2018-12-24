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13:26 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд 11 января огласит решение по жалобе ОКР по делу бобслеиста Зубкова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник назначил на 11 января 2019 года оглашение решения по жалобе Олимпийского комитета России (ОКР) на отказ признать на территории РФ действие вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Судебная коллегия объявляет перерыв в судебном заседании, чтобы дополнительно изучить материалы дела. Заседание состоится 11 января и начнется в 12:00», — сказала судья по итогам заседания, на котором стороны заявили свои позиции.

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Представители ОКР перед началом заседания заявили суду отвод. Свою просьбу юристы мотивировали опубликованным пресс-релизом Мосгорсуда, в котором содержались разъяснения принятого ранее решения. Согласно позиции ОКР, публикация данного пресс-релиза свидетельствует об оказании давления на весь состав Мосгорсуда до вступления решения в силу.

«Мы считаем, что дело должно быть передано в Верховный суд для определения дальнейшей подсудности», — сказал юрист ОКР.

Мосгорсуд отклонил заявленный отвод и рассмотрел жалобу по существу. В ходе заседания представители ОКР просили об отмене принятого ранее решения и признании вердикта международного суда на территории России.

В свою очередь представители Зубкова сообщили, что не оспаривают решение Спортивного арбитражного суда по сути. «Мы говорим о непризнании данного вердикта на территории России, так как Зубкову важно оставаться олимпийским чемпионом на территории России, получая все соответствующие льготы и выплаты», — пояснил юрист Зубкова. «В моей крови не было признаков нарушения антидопинговых правил, а была какая-то соль. Никто не может мне объяснить, на каком основании меня лишили медалей», — заявил Зубков.

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Решения по делу Зубкова

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. ОКР обжаловал это решение.

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