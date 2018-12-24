Мосгорсуд 11 января огласит решение по жалобе ОКР по делу бобслеиста Зубкова

Источник: РИА "Новости"

«Судебная коллегия объявляет перерыв в судебном заседании, чтобы дополнительно изучить материалы дела. Заседание состоится 11 января и начнется в 12:00», — сказала судья по итогам заседания, на котором стороны заявили свои позиции.

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Представители ОКР перед началом заседания заявили суду отвод. Свою просьбу юристы мотивировали опубликованным пресс-релизом Мосгорсуда, в котором содержались разъяснения принятого ранее решения. Согласно позиции ОКР, публикация данного пресс-релиза свидетельствует об оказании давления на весь состав Мосгорсуда до вступления решения в силу.

«Мы считаем, что дело должно быть передано в Верховный суд для определения дальнейшей подсудности», — сказал юрист ОКР.

Мосгорсуд отклонил заявленный отвод и рассмотрел жалобу по существу. В ходе заседания представители ОКР просили об отмене принятого ранее решения и признании вердикта международного суда на территории России.

В свою очередь представители Зубкова сообщили, что не оспаривают решение Спортивного арбитражного суда по сути. «Мы говорим о непризнании данного вердикта на территории России, так как Зубкову важно оставаться олимпийским чемпионом на территории России, получая все соответствующие льготы и выплаты», — пояснил юрист Зубкова. «В моей крови не было признаков нарушения антидопинговых правил, а была какая-то соль. Никто не может мне объяснить, на каком основании меня лишили медалей», — заявил Зубков.

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Решения по делу Зубкова

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.