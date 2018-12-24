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14:25 (мск), источник: ТАСС

Зубков рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации бобслея России Александр Зубков рассмотрит вопрос возвращения двух золотых медалей Олимпиады в Сочи только после получения соответствующего требования в письменном виде от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он рассказал ТАСС.

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Зубков, одержавший на Играх в Сочи две победы в бобслее, за нарушение антидопинговых правил был лишен наград на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). МОК ранее сообщил, что направил запрос на возвращение наград.

«Лично мне письмо из МОК не приходило, поэтому вопрос о возвращении медалей можно будет рассмотреть только после того, как это произойдет», — сказал Зубков.

По информации ТАСС, письмо с просьбой оказать содействие в возврате олимпийских наград Зубкова поступило в Олимпийский комитет России (ОКР).

В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS о признании Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. ОКР обжаловал это решение. Жалоба была рассмотрена в понедельник, оглашение решения суд назначил на 11 января 2019 года.

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