Зубков рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК

Зубков, одержавший на Играх в Сочи две победы в бобслее, за нарушение антидопинговых правил был лишен наград на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). МОК ранее сообщил, что направил запрос на возвращение наград.

«Лично мне письмо из МОК не приходило, поэтому вопрос о возвращении медалей можно будет рассмотреть только после того, как это произойдет», — сказал Зубков.

По информации ТАСС, письмо с просьбой оказать содействие в возврате олимпийских наград Зубкова поступило в Олимпийский комитет России (ОКР).