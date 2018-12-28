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12:24 (мск), источник: ТАСС

Молодой бобслеист заменит Касьянова на этапе Кубка мира в случае продления его отстранения

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении трех действующих бобслеистов, включая Александра Касьянова.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Один из молодых российских пилотов, принимающих участие в Кубке Европы, выступит на ближайшем этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге, если независимая комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не снимет с лидера сборной России Александра Касьянова наложенное в середине декабря временное отстранение. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении трех действующих бобслеистов: Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, а также Александра Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014. Как сказал ранее ТАСС Чабан, 3 января состоится заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на котором будут рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева и Хузина.

«В случае, если с Касьянова не снимут отстранение до этапа Кубка мира в Альтенберге, то вместо него мы привлечем молодого пилота, который сейчас выступает на Кубке Европы, — заметил главный тренер сборной. — С конкретной кандидатурой тренерский штаб пока не определился, но такого как в Винтерберге не будет. Пока по Касьянову, Пушкареву и Хузину никакой конкретики нет, какая-то ясность наступит после заседания независимой комиссии IBSF».

На этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, который проходил с 14 по 16 декабря, выступали два мужских бобслейных экипажа при трех имеющихся квотах. Этап Кубка мира в Альтенберге пройдет с 4 по 6 января.

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