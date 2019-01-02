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15:57 (мск), источник: ТАСС

Зубков надеется, что независимая панель IBSF вынесет решение по его делу 3 января

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Независимая дисциплинарная комиссия (панель) Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 3 января может вынести вердикт по делу президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, которому временно запрещено присутствовать на международных стартах в качестве официального лица за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года. Об этом Зубков рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что независимая дисциплинарная комиссия 3 января рассмотрит дела Зубкова и действующих спортсменов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

«Планируется, что решение будет вынесено завтра, мы надеемся на это, потому что комиссия ознакомлена со всеми материалами дела. Касьянов, Пушкарев и Хузин, как и я, будут присутствовать на заседании», — заявил Зубков.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако им удалось добиться только отмены пожизненного отстранения от Олимпиад, их результаты на Играх в Сочи остались аннулированными.

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