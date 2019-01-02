Зубков надеется, что независимая панель IBSF вынесет решение по его делу 3 января
МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Независимая дисциплинарная комиссия (панель) Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 3 января может вынести вердикт по делу президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, которому временно запрещено присутствовать на международных стартах в качестве официального лица за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года. Об этом Зубков рассказал ТАСС.