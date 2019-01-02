Зубков надеется, что независимая панель IBSF вынесет решение по его делу 3 января

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что независимая дисциплинарная комиссия 3 января рассмотрит дела Зубкова и действующих спортсменов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

«Планируется, что решение будет вынесено завтра, мы надеемся на это, потому что комиссия ознакомлена со всеми материалами дела. Касьянов, Пушкарев и Хузин, как и я, будут присутствовать на заседании», — заявил Зубков.