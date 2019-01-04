Российская скелетонистка Никитина завоевала золото на этапе Кубке мира в Германии

Источник: РИА "Новости"

По итогам двух заездов 26-летняя спортсменка показала время 1 минута 57,42 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг с отставанием 0,37 секунды. Бронзу завоевала еще одна россиянка Юлия Канакина (+0,97).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Никитина завоевала золото 9 декабря на первом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Для 23-летней Канакиной это первая медаль на этапах Кубка мира.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2018). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.