Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь2
Слован0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Дания U20
Казахстан U20
Футбол. Зарубежный
21:00
Леванте
Жирона
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17:00
ВитязьОТ1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо2
Автомобилист0
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Леганес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
США U20
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор3
Амур0
Хоккей. НХЛ
5.01
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
5.01
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
5.01
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.01
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
Финляндия U20
Швейцария U20
Хоккей. НХЛ
5.01
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.01
Аризона Койотс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
5.01
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
17:50 (мск), источник: ТАСС

Российская скелетонистка Никитина завоевала золото на этапе Кубке мира в Германии

ТАСС, 4 января. Российская скелетонистка Елена Никитина победила на третьем этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам двух заездов 26-летняя спортсменка показала время 1 минута 57,42 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг с отставанием 0,37 секунды. Бронзу завоевала еще одна россиянка Юлия Канакина (+0,97).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Никитина завоевала золото 9 декабря на первом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Для 23-летней Канакиной это первая медаль на этапах Кубка мира.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой Европы (2013, 2018). Также в ее активе бронза и серебро чемпионата мира — 2016.

Этап Кубка мира в Альтенберге завершится 6 января.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Романцев прокомментировал скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Комиссия МОК призывает принять незамедлительные меры к России
Овечкин в 14-й раз подряд забросил не менее 30 шайб в чемпионате
У «Реала» ничего хорошего: Мадрид пропустил два от ветерана
Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» игрока до конца сезона
Мария Шарапова отказалась играть на турнире в Китае
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь