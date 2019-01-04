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19:55 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 4 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 1 минута 55,09 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион 2018 года, действующий обладатель Кубка мира южнокореец Юн Сун Бин (отставание 0,57 секунды), третьим стал серебряный призер Пхёнчхана россиянин Никита Трегубов (+0,84).

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2010, чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка мира сезона-2008/09. Спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира по скелетону, набрав 642 очка, вторым идет Трегубов (617), третьим — Юн Сун Бин (610).

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