Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

Российский скелетонист Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 4 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.