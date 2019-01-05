Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Барыс0
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Валенсия
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг7
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид0
Райо Вальекано1
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
Швейцария U20
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
6.01
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
6.01
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.01
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.01
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.01
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.01
США U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ2
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас СтарзОТ2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Финляндия U206
Швейцария U201
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
16:08 (мск), источник: ТАСС

Российская саночница Демченко госпитализирована после падения на этапе КМ

ТАСС, 5 января. Россиянка Виктория Демченко не смогла завершить первую попытку на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Германии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Демченко была госпитализирована.

Демченко выступает на Кубке мира с 2015 года, спортсменка является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира 2015/16, который проходил в Сочи.

Этап Кубка мира в немецком Кёнигзее завершится 6 января.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале
СМИ: Зидан сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Спартак» объявил об уходе Самедова
«Пришло время наказать США»: финны хотят мести в финале
«Бавария» близка к покупке защитника за 35 миллионов
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
Букмекеры: Финны дадут бой американцам в финале
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь