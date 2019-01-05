Российская саночница Демченко госпитализирована после падения на этапе КМ
ТАСС, 5 января. Россиянка Виктория Демченко не смогла завершить первую попытку на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Германии.
ТАСС, 5 января. Россиянка Виктория Демченко не смогла завершить первую попытку на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Германии.
Спортсменка при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой.
Демченко была госпитализирована.
Демченко выступает на Кубке мира с 2015 года, спортсменка является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира 2015/16, который проходил в Сочи.
Этап Кубка мира в немецком Кёнигзее завершится 6 января.