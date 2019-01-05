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21:47 (мск), источник: Р-Спорт

Российские бобслеисты завоевали бронзу в четверках на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бобслеисты сборной России заняли третье место в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге.

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В субботу россияне Ростислав Гайтюкевич, Дмитрий Захряпин, Иван Тарасов и Николай Козлов по сумме двух попыток показали время 1 минута 53,76 секунды.

Первыми стали хозяева трассы, финишировавшие с результатом 1 минута 53,16 секунды. На втором месте завершили соревнования итальянцы (1.53,49).

Второй российский экипаж в составе Дмитрия Попова, Андрея Казанцева, Николая Гнездилова и Алексея Исакова (+1,04 секунды) занял восьмое место,

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