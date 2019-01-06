Саночник Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Кёнигзее
ТАСС, 6 января. Российский саночник Роман Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
ТАСС, 6 января. Российский саночник Роман Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
Победитель был определен по итогам первой попытки. Такое решение организаторы приняли
Первый результат показал австриец Райнхард Эггер — он прошел трассу за 50,084 секунд. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (отставание 0,020), третьим стал немец Себастьян Блей (+0,108). Отставание Репилова составило 0,193 секунды.
Пятый этап Кубка мира в немецком Кёнигзее завершится 6 января.