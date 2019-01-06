Саночник Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Кёнигзее

Победитель был определен по итогам первой попытки. Такое решение организаторы приняли из-за сильного снега, помешавшего продолжить соревнования.

Первый результат показал австриец Райнхард Эггер — он прошел трассу за 50,084 секунд. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (отставание 0,020), третьим стал немец Себастьян Блей (+0,108). Отставание Репилова составило 0,193 секунды.